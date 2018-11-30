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Стали известны все составы команд Формулы-1 на 2019 год

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Лэнс Стролл официально пополнил состав Форс Индии.
Лэнс Стролл
Лэнс Стролл
planetf1.com

Последнее вакантное место в Формуле-1 занял Лэнс Стролл. Канадец стал пилотом Форс Индии.

Таким образом, стали известны составы всех команд на сезон-2019:

Мерседес: Хэмилтон, Боттас.
Феррари: Феттель, Леклер.
Ред Булл: Ферстаппен, Гасли.
Хаас: Магнуссен, Грожан.
Рено: Риккардо, Хюлькенберг.
Форс Индия: Перес, Стролл.
Макларен: Сайнс, Норрис.
Торо Россо: Квят, Альбон.
Заубер: Райкконен, Джовинацци.
Уильямс: Кубица, Расселл.

Сезон Формулы-1 стартует 17 марта 2019 года в Австралии.

В 2018 году чемпионом стал пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон.

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Теги: Формула-1, Лэнс Стролл, Форс Индия
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Источник: www.forceindiaf1.com

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