Стали известны все составы команд Формулы-1 на 2019 год
Лэнс Стролл официально пополнил состав Форс Индии.
Последнее вакантное место в Формуле-1 занял Лэнс Стролл. Канадец стал пилотом Форс Индии.
Таким образом, стали известны составы всех команд на сезон-2019:
Мерседес: Хэмилтон, Боттас.
Феррари: Феттель, Леклер.
Ред Булл: Ферстаппен, Гасли.
Хаас: Магнуссен, Грожан.
Рено: Риккардо, Хюлькенберг.
Форс Индия: Перес, Стролл.
Макларен: Сайнс, Норрис.
Торо Россо: Квят, Альбон.
Заубер: Райкконен, Джовинацци.
Уильямс: Кубица, Расселл.
Сезон Формулы-1 стартует 17 марта 2019 года в Австралии.
В 2018 году чемпионом стал пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон.
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