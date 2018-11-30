Стали известны все составы команд Формулы-1 на 2019 год

Лэнс Стролл официально пополнил состав Форс Индии.

Последнее вакантное место в Формуле-1 занял Лэнс Стролл. Канадец стал пилотом Форс Индии.

Таким образом, стали известны составы всех команд на сезон-2019:

Мерседес: Хэмилтон, Боттас.

Феррари: Феттель, Леклер.

Ред Булл: Ферстаппен, Гасли.

Хаас: Магнуссен, Грожан.

Рено: Риккардо, Хюлькенберг.

Форс Индия: Перес, Стролл.

Макларен: Сайнс, Норрис.

Торо Россо: Квят, Альбон.

Заубер: Райкконен, Джовинацци.

Уильямс: Кубица, Расселл.

Сезон Формулы-1 стартует 17 марта 2019 года в Австралии.

В 2018 году чемпионом стал пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон.