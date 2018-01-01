Помощник Папы Римского рассказал о встрече с Шумахером

Георг Генсвайн навестил легендарного гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера.

Два года назад, бывший спортивный директор команды Феррари Жан Тодт посетил Рим и попросил священнослужителя о том, чтобы тот приехал к Шумахеру в Женеву.

Помощник Папы Римского Георг Генсвайн рассказал, что сперва поговорил с супругой экс-гонщика Коринной и ее матерью, а затем пообщался непосредственно с Михаэлем.

“Я представился и признался, что давно являюсь его тайным поклонником. Я часто смотрел гонки Шумахера и всегда поражался его мастерству вести машину в любых погодных условиях.

Мы пожали друг другу руки. Рука Михаэля оказалась теплой. Иногда прикосновения могут передать тебе то, что никак не объяснишь словами. Пожать руку больному человеку - это настоящий христианский поступок, который выражает утешение и близость к нему. Это было очень важно для меня“.

Напомним, в конце декабря 2013 года Шумахер получил серьезную травму головы, когда катался на горных лыжах в Альпах.

Ранее сообщалось, что менеджер Шумахер отказалась обсуждать его здоровье.