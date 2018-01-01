Леклер показал лучшее время во второй день тестов в Абу-Даби

В ОАЭ завершился второй день шинных тестов Формулы-1.

Новичок команды Феррари Шарль Леклер показал первое время по итогам второго дня шинных тестов Формулы-1 в Абу-Даби.

Вторым стал Пьер Гасли из Ред Булл, третий - Лэнс Стролл из Форс-Индии.

Яс-Марина, Абу-Даби

28 ноября 2018 года

Тесты

2-й день

1. Шарль Леклер (Феррари) – 1.36,450 (135 кругов)

2. Пьер Гасли (Ред Булл) +1,466 (129)

3. Ланс Стролл (Форс-Индия) +1,594 (122)

4. Валттери Боттас (Мерседес) +1,998 (143)

5. Карлос Сайнс-младший (Макларен) +2,097 (150)

6. Артем Маркелов (Рено) +2,140 (129)

7. Джордж Расселл (Уильямс) +2,386 (55)

8. Даниил Квят (Торо Россо) +2,412 (155)

9. Луи Делетраз (Хаас) +2,619 (117)

10. Роберт Кубица (Уильямс) +3,815 (39)

11. Антонио Джовинацци (Заубер) +3,985 (129)

Вчера, в первый день тестов, победил другой пилот Феррари - Себастьян Феттель.