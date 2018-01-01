Леклер показал лучшее время во второй день тестов в Абу-Даби
Новичок команды Феррари Шарль Леклер показал первое время по итогам второго дня шинных тестов Формулы-1 в Абу-Даби.
Вторым стал Пьер Гасли из Ред Булл, третий - Лэнс Стролл из Форс-Индии.
Яс-Марина, Абу-Даби
28 ноября 2018 года
Тесты
2-й день
1. Шарль Леклер (Феррари) – 1.36,450 (135 кругов)
2. Пьер Гасли (Ред Булл) +1,466 (129)
3. Ланс Стролл (Форс-Индия) +1,594 (122)
4. Валттери Боттас (Мерседес) +1,998 (143)
5. Карлос Сайнс-младший (Макларен) +2,097 (150)
6. Артем Маркелов (Рено) +2,140 (129)
7. Джордж Расселл (Уильямс) +2,386 (55)
8. Даниил Квят (Торо Россо) +2,412 (155)
9. Луи Делетраз (Хаас) +2,619 (117)
10. Роберт Кубица (Уильямс) +3,815 (39)
11. Антонио Джовинацци (Заубер) +3,985 (129)
Вчера, в первый день тестов, победил другой пилот Феррари - Себастьян Феттель.
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