Переключиться на мобильную версию

Леклер показал лучшее время во второй день тестов в Абу-Даби

Комментариев: 0
В ОАЭ завершился второй день шинных тестов Формулы-1.
Шарль Леклер
Шарль Леклер
Getty Images

Новичок команды Феррари Шарль Леклер показал первое время по итогам второго дня шинных тестов Формулы-1 в Абу-Даби.

Вторым стал Пьер Гасли из Ред Булл, третий - Лэнс Стролл из Форс-Индии.

Яс-Марина, Абу-Даби
28 ноября 2018 года
Тесты
2-й день

1. Шарль Леклер (Феррари) – 1.36,450 (135 кругов)
2. Пьер Гасли (Ред Булл) +1,466 (129)
3. Ланс Стролл (Форс-Индия) +1,594 (122)
4. Валттери Боттас (Мерседес) +1,998 (143)
5. Карлос Сайнс-младший (Макларен) +2,097 (150)
6. Артем Маркелов (Рено) +2,140 (129)
7. Джордж Расселл (Уильямс) +2,386 (55)
8. Даниил Квят (Торо Россо) +2,412 (155)
9. Луи Делетраз (Хаас) +2,619 (117)
10. Роберт Кубица (Уильямс) +3,815 (39)
11. Антонио Джовинацци (Заубер) +3,985 (129)

Вчера, в первый день тестов, победил другой пилот Феррари - Себастьян Феттель.

Поделись:
Теги: Формула-1, Шарль Леклер, Феррари
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь