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Феттель выиграл первый день тестов в Абу-Даби

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Сегодня в ОАЭ прошел первый день шинных тестов Формулы-1.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Getty Images

Пилот Феррари Себастьян Феттель показал лучшее время по итогам первого дня шинных тестов Формулы-1 в Абу-Даби.

Вторым стал Валттери Боттас из Мерседеса, третье место занял новичок Форс Индии Лэнс Стролл.

Яс-Марина, Абу-Даби
27 ноября 2018 года
Тесты
1-й день
 
1. Себастьян Феттель (Феррари) – 1.36,812 (53 круга)
2. Валттери Боттас (Мерседес) +0,419 (94)
3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +1,135 (96)
4. Серхио Перес (Форс-Индия) +1,164 (67)
5. Ланс Стролл (Форс-Индия) +1,295 (23)
6. Нико Хюлькенберг (Рено) +1,977 (97)
7. Джордж Расселл (Уильямс) +2,700 (42)
8. Кими Райкконен (Заубер) +3,066 (76)
9. Роберт Кубица (Уильямс) +3,304 (18)
10. Шон Гелаэль (Торо Россо) +3,623 (112)
11. Ландо Норрис (Макларен) +3,704 (101)
12. Пьетро Фиттипальди (Хаас) +5,479 (18)

Завтра, 28 ноября, состоится второй день тестов.

Напомним, что сезон Формулы-1 2018 года завершился чемпионством Льюиса Хэмилтона.

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Теги: Формула-1, Себастьян Феттель, Феррари
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