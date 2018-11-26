Феттель и Хэмилтон обменялись шлемами после Гран-при Абу-Даби

Спортсмены отдали друг другу должное по итогам сезона-2018.

Гонщики Феррари и Мерседеса Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон подарили другу другу собственные шлемы после окончания Гран-при Абу-Даби.

“Это как почетный ритуал, который делают гонщики. Это - показатель самого высокого уважения к тому, что мы делаем, как пилоты Формулы-1.

Вот один их моих шлемов. Гоняться против тебя - наслаждение“, - сказал Хэмилтон Феттелю.