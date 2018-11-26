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Феттель и Хэмилтон обменялись шлемами после Гран-при Абу-Даби

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Спортсмены отдали друг другу должное по итогам сезона-2018.
Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель
Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель
thenational.ae

Гонщики Феррари и Мерседеса Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон подарили другу другу собственные шлемы после окончания Гран-при Абу-Даби.

“Это как почетный ритуал, который делают гонщики. Это - показатель самого высокого уважения к тому, что мы делаем, как пилоты Формулы-1.

Вот один их моих шлемов. Гоняться против тебя - наслаждение“, - сказал Хэмилтон Феттелю.

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Теги: Формула-1, Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель, Феррари, Мерседес
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Источник: instagram.com

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