Экклстоун: Шумахер выводил Феррари из кризиса, Феттель же привык к комфорту

Бывший глава Формулы-1 сравнил Себастьяна Феттеля и Михаэля Шумахера.

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун рассказал, в чем разница между легендарным Михаэлем Шумахером и нынешним пилотом “красных“ Себастьяном Феттелем.

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“В свое время Шумахер взял Феррари в свои руки и вытащил их из кризиса. Феттель не такой, он привык к команде Ред Булл, где чувствовал себя намного комфортнее“, - цитирует Экклстоуна AS.

Напомним, Феттель четыре раза становился чемпионом в составе Ред Булл.