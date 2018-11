Читатели Sky Sports устроили флэшмоб в поддержку Сироткина

Редакция Sky Sports подвела итоги сезона в Формуле-1 и устроила голосование на лучшего гонщика года.

Победил российский пилот Уильямса Сергей Сироткин, который за 21 гонку заработал всего одно очко. Россиянин получил 79 тысяч голосов, оставив позади Льюиса Хэмилтона (43 тысяча голосов). Замкнул тройку лидеров Макс Ферстаппен (30 тысяч голосов).

Такую поддержку Сироткин получил благодаря флэшмобу читателей Sky Sports в соцсетях.

If someone here cares about @F1, go vote for the #GOAT Sergey Sirotkin. He deserves to be driver of the year. https://t.co/JTh7iDm2C3