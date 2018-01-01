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Читатели Sky Sports устроили флэшмоб в поддержку Сироткина

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Россиянин стал альтернативным гонщиком года.
Сергей Сироткин
Сергей Сироткин
rsport.ria.ru

Редакция Sky Sports подвела итоги сезона в Формуле-1 и устроила голосование на лучшего гонщика года.

Победил российский пилот Уильямса Сергей Сироткин, который за 21 гонку заработал всего одно очко. Россиянин получил 79 тысяч голосов, оставив позади Льюиса Хэмилтона (43 тысяча голосов). Замкнул тройку лидеров Макс Ферстаппен (30 тысяч голосов).

Такую поддержку Сироткин получил благодаря флэшмобу читателей Sky Sports в соцсетях.

Несмотря на результаты, издание признало лучшим пилотом сезона Хэмилтона, а Сироткина назвали “альтернативным гонщиком года“.

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Теги: Формула-1, Сергей Сироткин
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Источник: skysports.com

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