Хэмилтон завершил чемпионский сезон победой в Абу-Даби

Фернандо Алонсо в последней гонке сезона не сумел набрать очки.

Британец Льюис Хэмилтон выиграл последний этап сезона - Гран-при Абу-Даби, добыв 11-ю победу в году и 73-ю в карьере.

Старт гонки прошел спокойно, но спустя половину первого круга зрелище устроили Нико Хюлькенберг и Роман Грожан. Во время борьбы Грожан "подцепил" болид пилота Рено, тот перевернулся и врезался в ограждение. Выглядело страшно, но, к счастью, с Нико все нормально.

В дальнейшем гонка прошла без серьезных столкновений и пилоты сходили с дистанции из-за технических неисправностей. Именно технические проблемы не дали лучшим образом завершить карьеру в Феррари Кими Райкконену.

Команды выбрали разную тактику - позже остальных в боксы поехал Риккардо, благодаря чему немного полидировал в гонке. Но когда все побывали в боксах, в лидерах снова оказались Хэмилтон и Боттас, за которыми расположились Феттель, Ферстаппен и Риккардо. Правда, у Боттаса возникли проблемы с болидом и он пропустил сперва Феттеля, а затем и Ферстаппена с Риккардо.

На последних кругах задымились моторы Окона и Гасли, благодаря чему Алонсо в своей последней гонке в карьере Формулы-1 получил шанс финишировать в очках, но он переусердствовал в борьбе с Магнуссеном, срезал поворот и получил штраф 5 секунд, стал на финише 11-м.

Итоги Гран-при Абу-Даби: