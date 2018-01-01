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Алонсо: Не уверен, буду ли продолжать выступать в Формуле-1

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Автогонщик поделился своими эмоциями после квалификации.
Фернандо Алонсо
Фернандо Алонсо

Испанский автопилот команды Формулы-1 McLaren Фернандо Алонсо подвел итоги квалификации к Гран-при Абу-Даби.

"Мы пессимистично оценивали свои шансы в первом сегменте квалификации, но каким-то чудом смогли пройти во второй сегмент, что радует. Теперь моя цель в гонке – дойти до финиша и увидеть клетчатый флаг. Если у нас получится попасть в очковую зону, это будет невероятно. Сейчас от очков нас отделяют пять позиций.

Мой будущее? Сейчас мне нужен отдых, мне нужно найти что-то новое, чем я смогу заняться. Но я открыт для идеи, чтобы потом провести еще один сезон в Формуле-1 или другой гоночной серии", - приводит слова Алонсо BBC F1.

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Теги: Фернандо Алонсо, Формула 1
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