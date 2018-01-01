На трассе в Абу-Даби переделали бордюр после жалоб пилотов

Пилоты Формулы-1 могли повредить свои болиды во время гонки.

Организаторы Гран-при Абу-Даби (ОАЭ) прислушались к пилотам Формулы-1 и изменили часть бордюра, который расположен в 20-м повороте трека Яс-Марина. Об этом сообщает Autosport.

В этом году там установили дополнительный 5-сантиметровый бордюр, который стал проблемой для многих гонщиков, едва не повредивших днища своих болидов.

Comparativa de la banana disuasoria en T20-T21. De viernes (izquierda) y como estaba el jueves (derecha) #AbuDhabigp pic.twitter.com/wgex7a72of — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) 23 ноября 2018 г.

Напомним, 25 ноября состоится заключительный этап Гран-при Формулы-1 в этом сезоне, который пройдет в Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что гонщик Мерседес Валттери Боттас показал лучшее время по итогам второй тренировочной сессии.