Боттас стал первым на второй практике Гран-при Абу-Даби

На автодроме Яс Марина состоялась вторая пятничная тренировка 21-го этапа сезона-2018 Формулы-1 – Гран-при Абу-Даби.

Лучшее время по итогам второй тренировочной сессии Гран-при Абу-Даби показал гонщик Мерседес Валттери Боттас.

Второе и третье место заняли пилоты Ред Булл – Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо соответственно.

Гран-при Абу-Даби

Яс-Марина, Абу-Даби

23 ноября 2018 года

2-я практика

1. Валттери Боттас (Мерседес) – 1.37,236

2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,044

3. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +0,192

4. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +0,207

5. Кими Райкконен (Феррари) +0,225

6. Себастьян Феттель (Феррари) +0,333

7. Ромен Грожан (Хаас) +0,824

8. Нико Хюлькенберг (Рено) +0,994

9. Кевин Магнуссен (Хаас) +1,082

10. Эстебан Окон (Форс-Индия) +1,166

11. Пьер Гасли (Торо Россо) +1,270

12. Карлос Сайнс-младший (Рено) +1,275

13. Фернандо Алонсо (Макларен) +1,489

14. Серхио Перес (Форс-Индия) +1,570

15. Шарль Леклер (Заубер) +1,595

16. Брендон Хартли (Торо Россо) +1,721

17. Маркус Эрикссон (Заубер) +2,266

18. Стоффель Вандорн (Макларен) +2,702

19. Ланс Стролл (Уильямс) +2,810

20. Сергей Сироткин (Уильямс) +3,699

Напомним, что на первой свободной практике самым быстрым оказался Макс Ферстаппен.

Основная гонка Гран-при Абу-Даби состоится 25 ноября в 15:10 по киевскому времени.

Ранее Валттери Боттас заявил, что собирается выиграть Гран-при Абу-Даби.