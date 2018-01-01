Боттас стал первым на второй практике Гран-при Абу-Даби
Лучшее время по итогам второй тренировочной сессии Гран-при Абу-Даби показал гонщик Мерседес Валттери Боттас.
Второе и третье место заняли пилоты Ред Булл – Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо соответственно.
Гран-при Абу-Даби
Яс-Марина, Абу-Даби
23 ноября 2018 года
2-я практика
1. Валттери Боттас (Мерседес) – 1.37,236
2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,044
3. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +0,192
4. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +0,207
5. Кими Райкконен (Феррари) +0,225
6. Себастьян Феттель (Феррари) +0,333
7. Ромен Грожан (Хаас) +0,824
8. Нико Хюлькенберг (Рено) +0,994
9. Кевин Магнуссен (Хаас) +1,082
10. Эстебан Окон (Форс-Индия) +1,166
11. Пьер Гасли (Торо Россо) +1,270
12. Карлос Сайнс-младший (Рено) +1,275
13. Фернандо Алонсо (Макларен) +1,489
14. Серхио Перес (Форс-Индия) +1,570
15. Шарль Леклер (Заубер) +1,595
16. Брендон Хартли (Торо Россо) +1,721
17. Маркус Эрикссон (Заубер) +2,266
18. Стоффель Вандорн (Макларен) +2,702
19. Ланс Стролл (Уильямс) +2,810
20. Сергей Сироткин (Уильямс) +3,699
Напомним, что на первой свободной практике самым быстрым оказался Макс Ферстаппен.
Основная гонка Гран-при Абу-Даби состоится 25 ноября в 15:10 по киевскому времени.
Ранее Валттери Боттас заявил, что собирается выиграть Гран-при Абу-Даби.
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