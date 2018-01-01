Переключиться на мобильную версию

Боттас стал первым на второй практике Гран-при Абу-Даби

Комментариев: 0
На автодроме Яс Марина состоялась вторая пятничная тренировка 21-го этапа сезона-2018 Формулы-1 – Гран-при Абу-Даби.
Валттери Боттас
Валттери Боттас
twitter.com/ValtteriBottas

Лучшее время по итогам второй тренировочной сессии Гран-при Абу-Даби показал гонщик Мерседес Валттери Боттас.

Второе и третье место заняли пилоты Ред Булл – Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо соответственно.

Гран-при Абу-Даби
Яс-Марина, Абу-Даби
23 ноября 2018 года
2-я практика

1. Валттери Боттас (Мерседес) – 1.37,236
2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,044
3. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +0,192
4. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +0,207
5. Кими Райкконен (Феррари) +0,225
6. Себастьян Феттель (Феррари) +0,333
7. Ромен Грожан (Хаас) +0,824
8. Нико Хюлькенберг (Рено) +0,994
9. Кевин Магнуссен (Хаас) +1,082
10. Эстебан Окон (Форс-Индия) +1,166
11. Пьер Гасли (Торо Россо) +1,270
12. Карлос Сайнс-младший (Рено) +1,275
13. Фернандо Алонсо (Макларен) +1,489
14. Серхио Перес (Форс-Индия) +1,570
15. Шарль Леклер (Заубер) +1,595
16. Брендон Хартли (Торо Россо) +1,721
17. Маркус Эрикссон (Заубер) +2,266
18. Стоффель Вандорн (Макларен) +2,702
19. Ланс Стролл (Уильямс) +2,810
20. Сергей Сироткин (Уильямс) +3,699

Напомним, что на первой свободной практике самым быстрым оказался Макс Ферстаппен.

Основная гонка Гран-при Абу-Даби состоится 25 ноября в 15:10 по киевскому времени.

Ранее Валттери Боттас заявил, что собирается выиграть Гран-при Абу-Даби.

Поделись:
Теги: Формула-1, автоспорт, Валттери Боттас, Мерседес, Гран-при Абу-Даби, практика
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь