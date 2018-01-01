Гран-при Абу-Даби: Ферстаппен - лучший на 1-й практике

Голландец выиграл первую тренировочную сессию.

Лучшим на тренировочном заезде Гран-при Абу-Даби стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.

Второе время показал его партнер по команде Даниэль Риккардо, третье - гонщик команды Мерседес Льюис Хэмилтон.

Гран-при Абу-Даби

Яс-Марина, Абу-Даби

23 ноября 2018 года

1-я практика

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1.38,491 (27 кругов)

2. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +0,454 (19)

3. Валттери Боттас (Мерседес) +0,961 (29)

4. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +1,052 (25)

5. Эстебан Окон (Форс-Индия) +1,611 (25)

6. Кевин Магнуссен (Хаас) +1,744 (21)

7. Кими Райкконен (Феррари) +1,926 (24)

8. Себастьян Феттель (Феррари) +1,962 (20)

9. Карлос Сайнс-младший (Рено) +2,097 (21)

10. Ромен Грожан (Хаас) +2,172 (23)

11. Пьер Гасли (Торо Россо) +2,180 (17)

12. Нико Хюлькенберг (Рено) +2,532 (24)

13. Серхио Перес (Форс-Индия) +2,584 (23)

14. Брендон Хартли (Торо Россо) +2,646 (26)

15. Ланс Стролл (Уильямс) +3,002 (21)

16. Антонио Джовинацци (Заубер) +3,171 (23)

17. Маркус Эрикссон (Заубер) +3,437 (21)

18. Стоффель Вандорн (Макларен) +3,623 (21)

19. Фернандо Алонсо (Макларен) +3,822 (16)

20. Роберт Кубица (Уильямс) +4,501 (25)

Вторая практика стартует в 15:00 по киевскому времени.