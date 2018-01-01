Гран-при Абу-Даби: Ферстаппен - лучший на 1-й практике
Лучшим на тренировочном заезде Гран-при Абу-Даби стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.
Второе время показал его партнер по команде Даниэль Риккардо, третье - гонщик команды Мерседес Льюис Хэмилтон.
FP1 CLASSIFICATION (90/90 MINS): A perfect start for @redbullracing #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/1FfkaVc3Wq— Formula 1 (@F1) 23 ноября 2018 г.
Гран-при Абу-Даби
Яс-Марина, Абу-Даби
23 ноября 2018 года
1-я практика
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1.38,491 (27 кругов)
2. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +0,454 (19)
3. Валттери Боттас (Мерседес) +0,961 (29)
4. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +1,052 (25)
5. Эстебан Окон (Форс-Индия) +1,611 (25)
6. Кевин Магнуссен (Хаас) +1,744 (21)
7. Кими Райкконен (Феррари) +1,926 (24)
8. Себастьян Феттель (Феррари) +1,962 (20)
9. Карлос Сайнс-младший (Рено) +2,097 (21)
10. Ромен Грожан (Хаас) +2,172 (23)
11. Пьер Гасли (Торо Россо) +2,180 (17)
12. Нико Хюлькенберг (Рено) +2,532 (24)
13. Серхио Перес (Форс-Индия) +2,584 (23)
14. Брендон Хартли (Торо Россо) +2,646 (26)
15. Ланс Стролл (Уильямс) +3,002 (21)
16. Антонио Джовинацци (Заубер) +3,171 (23)
17. Маркус Эрикссон (Заубер) +3,437 (21)
18. Стоффель Вандорн (Макларен) +3,623 (21)
19. Фернандо Алонсо (Макларен) +3,822 (16)
20. Роберт Кубица (Уильямс) +4,501 (25)
Вторая практика стартует в 15:00 по киевскому времени.
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