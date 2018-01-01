Кубица спустя восемь лет вернулся в Формулу-1 боевым пилотом

Роберт Кубица стал боевым пилотом Уильямса.

Знаменитый польский гонщик Роберт Кубица подписал контракт с Уильямс на сезон-2019.

Как сообщает официальный сайт Уильямса, поляк стал боевым пилотом и заменит на этой должности Сергея Сиротника. Напарником Кубицы будет Джордж Расселл.

Читай также: Хэмилтон: Не вижу смысла проводить Гран-при в странах, где о Формуле-1 никто не знает

Напомним, что в последний раз Кубица выступал на Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби в 2010 году. На счету поляка 12 подиумов и одна победа в Формуле-1. В сезоне-2018 Кубица был резервным пилотом Уильямс и гонщиком по развитию.

Ранее сообщалось, что в календаре Формулы-1 появится Гран-при Вьетнама.