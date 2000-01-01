Семья Шумахера опубликовала последнее интервью гонщика перед травмой

В преддверии пятидесятилетия великого пилота Формулы-1 его семья показала последнее записанное с ним интервью.

Семья семикратного победителя Формулы-1 Михаэля Шумахера опубликовала последнее интервью с гонщиком, которое было записано незадолго до его травмы, полученной во время катания на горнолыжном курорте в Альпах.

Видео было снято 30 ноября 2013 года, за месяц до несчастного случая. Родственники опубликовали видео на официальном сайте гонщика в преддверии его 50-летия - 3 января Шумахер отпразднует свой день рождения.

Самый эмоциональный титул:

"Определенно – гонка на Сузуки в 2000-м с Феррари. 21 год до этого Феррари не удавалось взять чемпионат, четыре года я проигрывал. И вот наконец мы выиграли блестящую гонку тогда на Сузуки и смогли победить в великолепном чемпионате".

Самый уважаемый соперник:

"За все 20 лет в Формуле-1 я определенно зауважал Мику Хаккинена больше всех. За великолепные сражения и крепкие личные отношения".

Физические требования в Ф-1:

"Формула-1 достаточно сложная. Без усиления тормозов и руля в прошлом она была еще тяжелее по сравнению с современностью. Но так или иначе она остается одним из самых требовательных видов спорта на планете, так что для нее необходима серьезная подготовка".

Кумир детства:

"Когда я еще ездил на картинге в глубокой молодости, я смотрел за Айртоном Сенной. А еще за Винченцо Соспири (победитель Формулы-3000, одна попытка квалифицироваться в Ф-1). Я восторгался его умением пилотировать карт. Но настоящим кумиром для меня был Тони Шумахер (вратарь Баварии, Шальке и сборной Германии), потому что он был прекрасным футболистом".

Сомнения в способностях:

"Рекорды - это одно. Сомнения же очень важны для того, чтобы не стать самоуверенным. Нужно относиться скептично ко всему, искать новые границы для улучшений. Я всегда чувствовал, что недостаточно хорош и что мне нужно продолжать работать над собой. Думаю, это один из рецептов, сделавших меня тем, кто я есть сейчас".

Кого анализировал в гонке за улучшениями:

"Когда развиваешься и ищешь новый уровень, внимательно изучаешь не только машину, но и себя, да и других гонщиков тоже. Причем не только лучших, но и всех остальных. Я так и делал. У каждого была своя особенность, в которой мне хотелось разобраться".

Польза картинга:

"Картинг отлично готовит для дальнейшего продвижения в карьере, в любой отрасли автоспорта, потому что он развивает множество личных навыков и учит различным сферам индустрии. Но больше всего в картинге учишься битвам: гонкам колесо в колесо".

Возможно ли достигнуть вершины на одном таланте:

"Талант важен как в автоспорте, так и в любом другом виде спорта. Но его не хватит. Нужно развивать множество различных способностей. Картинг — отличная база для показа на что способен, но там же происходит и понимания множества других требований для карьеры автопилота".

Ранее сообщалось, что здоровье Михаэля Шумахера является личной семейной тайной.