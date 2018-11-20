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Мик Шумахер выступит на Гонке чемпионов

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Сын легендарного гонщика сообщил об этом в одной из соцсетей.
Мик Шумахер
Мик Шумахер
Getty Images

19-20 января 2019 года в Мехико пройдет Гонка чемпионов.

Сборную Германии на этом мероприятии представят пилот Феррари Себастьян Феттель и победитель Формулы-3 2018 года, сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мик. Об этом немец рассказал на своей странице в Instagram.

"Привет, друзья. Хочу сказать, что очень жду участия в Гонке чемпионов-2019. Я буду выступать за команду Германии вместе с Себастьяном Феттелем. Я очень жду возможности побороться с другими пилотами, показать свой максимум и завоевать титул, увидимся", - сообщил Шумахер-младший в своем видеообращении.

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Теги: Формула-1, Формула-3, Мик Шумахер, Себастьян Феттель
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Источник: instagram.com

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