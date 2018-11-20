Мик Шумахер выступит на Гонке чемпионов

Сын легендарного гонщика сообщил об этом в одной из соцсетей.

19-20 января 2019 года в Мехико пройдет Гонка чемпионов.

Сборную Германии на этом мероприятии представят пилот Феррари Себастьян Феттель и победитель Формулы-3 2018 года, сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мик. Об этом немец рассказал на своей странице в Instagram.

"Привет, друзья. Хочу сказать, что очень жду участия в Гонке чемпионов-2019. Я буду выступать за команду Германии вместе с Себастьяном Феттелем. Я очень жду возможности побороться с другими пилотами, показать свой максимум и завоевать титул, увидимся", - сообщил Шумахер-младший в своем видеообращении.