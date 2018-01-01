Боттас: Моя главная цель - победа на Гран-при Абу-Даби

Пилот Мерседес хочет завершить сезон на позитивной ноте.

Финский пилот Валттери Боттас поделился своими ожиданиями от Гран-при Абу-Даби.

“В прошлом сезоне на Гран-при Абу-Даби я чувствовал себя хорошо. В этом сезоне у нас уже нет такого преимущества. Но моя главная цель - выиграть и квалификацию, и гонку. Я сделаю все, чтобы это произошло. Я хочу уйти на каникулы с хорошим настроением“, - цитирует пилота F1i.

Ранее глава Мерседес рассказал, почему приказал Боттасу пропустить Хэмилтона на Гран-при России.