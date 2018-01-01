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Алонсо: Формула-1 стала унылым зрелищем

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Двукратный чемпион мира считает, что гонка сильно изменилась за последние годы.
Фернандо Алонсо
Фернандо Алонсо
Getty Images

Чемпион мира Фернандо Алонсо заявил, что одной из причин покинуть гонку стало отсутствие необходимой зрелищности.

“Формула-1 уже не та, что породила во мне желание стать гонщиком. Гонка изменилась. Я ухожу, потому что у нас унылое зрелище.

Мы больше говорим о том, что происходит вне трассы. Уже сейчас могу назвать вам первые 15 машин, которые финишируют в следующей гонке. Возможно, в списке будут небольшие корректировки. Мне трудно принять то, насколько предсказуемым стал чемпионат“, - приводит слова Алонсо Planet F1.

Ранее пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон выступил против проведения новых этапов Формулы-1 в развивающихся странах.

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Теги: Фернандо Алонсо, Формула-1, автоспорт
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