Алонсо: Формула-1 стала унылым зрелищем

Двукратный чемпион мира считает, что гонка сильно изменилась за последние годы.

Чемпион мира Фернандо Алонсо заявил, что одной из причин покинуть гонку стало отсутствие необходимой зрелищности.

“Формула-1 уже не та, что породила во мне желание стать гонщиком. Гонка изменилась. Я ухожу, потому что у нас унылое зрелище.

Мы больше говорим о том, что происходит вне трассы. Уже сейчас могу назвать вам первые 15 машин, которые финишируют в следующей гонке. Возможно, в списке будут небольшие корректировки. Мне трудно принять то, насколько предсказуемым стал чемпионат“, - приводит слова Алонсо Planet F1.

Ранее пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон выступил против проведения новых этапов Формулы-1 в развивающихся странах.