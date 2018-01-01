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Хэмилтон: Не вижу смысла проводить Гран-при в странах, где о Формуле-1 никто не знает

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Чемпиона мира не очень обрадовало появление новых стран в календаре Формулы-1.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Британский гонщик Льюис Хэмилтон не очень рад появлению в календаре формулы-1 новых стран, в которых этот вид спорта не особо известен.

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“С точки зрения гонок, я не знаю, нужно ли приезжать в новые страны. Как по мне, Гран-при в Сильверстоуне и городская гонка в Лондоне – это было бы здорово, а проводить Гран-при в странах, где о Формуле-1 никто не знает, мне кажется, не очень хорошо.

Если бы я мог управлять этим бизнесом, то я бы старался проводить больше гонок в таких странах, как Великобритания, Германия и Италия, где у автоспорта давние корни. Также интерес растет в США.

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Я был во Вьетнаме - там красиво, но не знаю, насколько хорошо там пройдет Формула-1. В индии я бывал еще до гонки - это очень бедная страна, в которой на пустом месте построили шикарный автодром. У меня были двоякие ощущения от этого этапа“, - приводит слова Хэмилтона BBC.

Напомним, руководство Формулы-1 официально объявило о внесении в календарь соревнований Гран-при Вьетнама.

Отмечалось, что из Формулы-1 может исчезнуть Гран-при Великобритании.

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Теги: Льюис Хэмилтон, Формула-1, автоспорт
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