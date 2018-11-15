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Гран-при Великобритании может исчезнуть из календаря Формулы-1

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Администрацию автодрома Сильверстоун не устраивают финансовые условия проведения Гран-при.
Формулу-1 может покинуть Гран-при Великобритании
Формулу-1 может покинуть Гран-при Великобритании
Getty Images

Руководство Гран-при Великобритании в 2017 году разорвало контракт с Формулой-1. В связи с этим с 2020 года гонка может исчезнуть из календаря турнира.

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Как сообщает Sky Sports, администрация автодрома Сильверстоун считает, что Формула-1 должна предоставить более выгодные финансовые условия для проведения гонки. 

По информации Формулы-1, с представителями автодрома уже ведут переговоры о новом контракте, однако пока нет уверенности в том, что стороны придут к соглашению.

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“Переговоры продолжаются, но комментировать их я не буду. Мы ценим эту гонку, но у нас есть и другие варианты для проведения Формулы-1. Желающих принять у себя этап гораздо больше, чем мест в календаре. Но мы попробуем сохранить Гран-при Великобритании“, - заявил исполнительный глава Формулы-1 Чэйз Кэри.

Ранее сообщалось, в 2020 году в календаре Формулы-1 появится Гран-при Вьетнама.

Отмечалось, что Формула-1 может вернуться в Нидерланды.

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Теги: Формула-1, автоспорт, Гран-при Великобритании
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