Рейтинг пилотов Формулы-1: Ферстаппен продолжает лидировать

Вашему вниманию официальный рейтинг пилотов Формулы-1 в сезоне-2018.

Формула-1 собрала специальную группу экспертов, которые будут формировать свой топ-10 лучших пилотов каждого Гран-при, вне зависимости от фактора конкурентоспособности машины.

Рейтинг составляется из десяти лучших пилотов и обновляется после каждого этапа с учетом результатов трех последних Гран-при.

Вот как эксперты оценили участников после уик-энда в Бразилии:

Напомним, победителем Гран-При Бразилии стал Льюис Хэмилтон.