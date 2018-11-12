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Хэмилтон мог сойти на 29-м круге Гран-при Бразилии

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У британца были проблемы с двигателем.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Глава команды Мерседес Тото Вольфф признался, что Льюис Хэмилтон мог не дохеать до конца гонки из-за проблем с двигателем. 

"На 28-м круге Хэмилтон заявил, что с его двигателем что-то не так. Инженеры сказали, что поломка силовой установки на его машине неизбежна и случится уже на следующем круге. 

Они пытались это исправить и начали убавлять все параметры. Температура начала падать и была ниже тысячи градусов. И так он ехал круг за кругом. Это было ужасно", - цитирует Вольффа издание F1Today.

Напомним, Хэмилтон выиграл Гран-при Бразилии из-за аварии Макса Ферстаппена, который столкнулся с Эстебаном Оконом.

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Теги: Формула-1, Льюис Хэмилтон, Мерседес
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Источник: www.f1today.net

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