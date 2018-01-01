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Ферстаппен попытался разобраться с Оконом после Гран-при Бразилии

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Ферстаппен толкнул Окона во время взвешивания.
Ферстаппен попытался разобраться с Оконом после Гран-при Бразилии

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен толкнул Эстебана Окона во время взвешивания после финиша Гран-при Бразилии. Видео инцидента попало в эфир Canal+.

Ферстаппен был очень недоволен действиями Окона, с которым столкнулся по ходу гонки. Инцидент привел к развороту Макса и потери победы – к финишу гонщик Ред Булл приехал вторым, после Льюиса Хэмилтона.

По итогам потасовки ФИА в качестве дисциплинарной меры назначила голландцу два дня общественных работ, которые спортсмен должен провести в течение следующих 6 месяцев.

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Теги: Формула 1, Эстебан Окон, Макс Ферстаппен
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