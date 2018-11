Ферстаппен попытался разобраться с Оконом после Гран-при Бразилии

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен толкнул Эстебана Окона во время взвешивания после финиша Гран-при Бразилии. Видео инцидента попало в эфир Canal+.

Max Verstappen and Esteban Ocon clash off the track after colliding during the #BrazilGP...



Full story: https://t.co/9b05bHbazz pic.twitter.com/Qg4F9z3iyT