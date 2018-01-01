Ферстаппен попытался разобраться с Оконом после Гран-при Бразилии

Ферстаппен толкнул Окона во время взвешивания.

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен толкнул Эстебана Окона во время взвешивания после финиша Гран-при Бразилии. Видео инцидента попало в эфир Canal+.

Max Verstappen and Esteban Ocon clash off the track after colliding during the #BrazilGP...



Full story: https://t.co/9b05bHbazz pic.twitter.com/Qg4F9z3iyT — Sky Sports F1 🏎 (@SkySportsF1) 11 ноября 2018 г.

Ферстаппен был очень недоволен действиями Окона, с которым столкнулся по ходу гонки. Инцидент привел к развороту Макса и потери победы – к финишу гонщик Ред Булл приехал вторым, после Льюиса Хэмилтона.

По итогам потасовки ФИА в качестве дисциплинарной меры назначила голландцу два дня общественных работ, которые спортсмен должен провести в течение следующих 6 месяцев.