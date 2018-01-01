Авария Ферстаппена с круговым принесла Хэмилтону победу в Бразилии

Мерседес за гонку до конца чемпионата выиграла Кубок конструкторов.

Льюис Хэмилтон, стартовав с поула на Гран-при Бразилии, сумел первым добраться до финиша, хотя в этом ему существенно помог Эстебан Окон.

Старт гонки оказался неудачным для Феррари. Феттель, стартовав со второго места, пропустил Валттери Боттаса, а Кими Райкконен - Макса Ферстаппена.

Вообще, на протяжении гонки топ-6 тасовалось очень часто, что связано не только с заездами в боксы, но и частыми обгонами.

Раньше всех на пит-стоп поехали гонщики Мерседеса, что позволило Ферстаппену выйти в лидеры. Более того, пока у всех были проблемы с покрышками, Макс только улучшал свое время и по радио передал, что его SuperSoft после 30 кругов был в совершенно нормальной форме. Это же касается и Даниэля Риккардо.

В итоге Макс существенно позже отправился в боксы и хоть это не помогло опередить Хэмилтона благодаря пит-стопу, но имея более мягкие и свежие шины, Ферстаппен пошел в атаку и спокойно прошел британца.

Макс вырвался в лидеры и, казалось, пошел к победе. Все шло хорошо, пока не вмешался Эстебан Окон. Пилот Форс Индии, пропуская соперника на круг в первом повороте, неожиданно выбил Ферстаппена. Странная ошибка для Окона, который лишил Макса победы.

После столкновения Ферстаппен потерял лидерство, но, избежав проблем с болидом, опять бросился догонять Хэмилтона. В итоге он догнал лидера, отыграв 6 секунд, но на атаку времени не хватило.

Интересно было и позади лидеров. Пока все пытались осознать поступок Окона, Райкконен прошел Боттаса и вышел в топ-3, а Риккардо красивейшим обгоном обошел Феттеля и стал приближаться к Кими. Как и в случае лидером, Риккардо просто не хватило несколько кругов, чтобы попытаться обойти соперника и подняться на подиум впервые с Гран-при Монако.

В итоге Хэмилтон выиграл, а Мерседес досрочно взял Кубок конструкторов, поскольку в Феррари гонка откровенно не сложилась.