Гран-при Бразилии: Феттель - лучший на 3-й практике
За ним расположился дуэт из Мерседеса.
В Сан-Паулу завершился последний тренировочный заезд Гран-при Бразилии.
Лучшее время на этот раз показал пилот Феррари Себастьян Феттель. Компанию в тройке лидеров ему составили парни из Мерседеса – Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.
Напомним, что Баттас стал победителем 2-ю практики, а на первом тренировочном заезде триумфовал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.
Гонка Гран-пир Бразилии состоится завтра, 11-го ноября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого события.
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