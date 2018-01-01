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Гран-при Бразилии: Феттель - лучший на 3-й практике

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За ним расположился дуэт из Мерседеса.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Getty Images

В Сан-Паулу завершился последний тренировочный заезд Гран-при Бразилии.

Лучшее время на этот раз показал пилот Феррари Себастьян Феттель. Компанию в тройке лидеров ему составили парни из Мерседеса – Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.

Напомним, что Баттас стал победителем 2-ю практики, а на первом тренировочном заезде триумфовал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.

Гонка Гран-пир Бразилии состоится завтра, 11-го ноября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого события.

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Теги: автоспорт, Формула-1, Себастьян Феттель, Гран-при Бразилии
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