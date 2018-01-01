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Феттель забавно пошутил про винт

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Пилот Феррари оживил свободную практику Гран-при Бразилии своей шуткой.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Getty Images

Гонщик Себастьян Феттель “подорвал“ свободную практику Гран-при Бразилии своей шуткой о винте.

В время переговоров по радио немец сказал следующее: “Что-то болтается у меня между ногами. К сожалению не то, что вы подумали.

Позже Феттель объяснил, что имел в виду небольшой потерявшейся винт. 

“Он катался у меня между ног. Но мы его нашли. Когда я сообщил об этом, пришлось повторить слова еще раз, потому что меня могли понять неправильно. Получилось забавно.“ - цитирует Феттеля Autosport.com.

Ранее Феттель заявил, что Хэмилтон в этом сезоне был лучшим.

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Источник: Autosport.com

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