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Боттас показал лучшее время на второй практике Гран-при Бразилии

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В Сан-Паулу завершилась вторая свободная практика.
Валтерри Боттас
Валтерри Боттас
Getty Images

Финский гонщик команды Мерседес Валтерри Боттас стал первым на второй практике Гран-при Бразилии.

Второе время показал его партнер по команде Льюис Хэмилтон, третье - пилот Феррари Себастьян Феттель.

Гран-при Бразилии
Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Сан-Паулу
9 ноября 2018 года
2-я практика

1. Валттери Боттас (Мерседес) – 1.08,846 (48 кругов)
2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +0,003 (43)
3. Себастьян Феттель (Феррари) +0,073 (42)
4. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +0,318 (44)
5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,493 (28)
6. Кими Райкконен (Феррари) +0,566 (42)
7. Ромен Грожан (Хаас) +0,923 (44)
8. Шарль Леклер (Заубер) +1,097 (44)
9. Кевин Магнуссен (Хаас) +1,161 (39)
10. Эстебан Окон (Форс-Индия) +1,313 (45)
11. Серхио Перес (Форс-Индия) +1,474 (23)
12. Пьер Гасли (Торо Россо) +1,484 (44)
13. Фернандо Алонсо (Макларен) +1,486 (36)
14. Карлос Сайнс-младший (Рено) +1,612 (48)
15. Маркус Эрикссон (Заубер) +1,686 (44)
16. Сергей Сироткин (Уильямс) +1,723 (46)
17. Стоффель Вандорн (Макларен) +1,750 (26)
18. Ланс Стролл (Уильямс) +1,816 (44)
19. Брендон Хартли (Торо Россо) +1,888 (46)
20. Нико Хюлькенберг (Рено) +2,828 (6)

Ранее, на первой свободной практике победил Макс Ферстаппен.

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Теги: Формула-1, Валттери Боттас, Гран-при Бразилии
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