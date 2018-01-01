Боттас показал лучшее время на второй практике Гран-при Бразилии

В Сан-Паулу завершилась вторая свободная практика.

Финский гонщик команды Мерседес Валтерри Боттас стал первым на второй практике Гран-при Бразилии.

Второе время показал его партнер по команде Льюис Хэмилтон, третье - пилот Феррари Себастьян Феттель.

Гран-при Бразилии

Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Сан-Паулу

9 ноября 2018 года

2-я практика

1. Валттери Боттас (Мерседес) – 1.08,846 (48 кругов)

2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +0,003 (43)

3. Себастьян Феттель (Феррари) +0,073 (42)

4. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +0,318 (44)

5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,493 (28)

6. Кими Райкконен (Феррари) +0,566 (42)

7. Ромен Грожан (Хаас) +0,923 (44)

8. Шарль Леклер (Заубер) +1,097 (44)

9. Кевин Магнуссен (Хаас) +1,161 (39)

10. Эстебан Окон (Форс-Индия) +1,313 (45)

11. Серхио Перес (Форс-Индия) +1,474 (23)

12. Пьер Гасли (Торо Россо) +1,484 (44)

13. Фернандо Алонсо (Макларен) +1,486 (36)

14. Карлос Сайнс-младший (Рено) +1,612 (48)

15. Маркус Эрикссон (Заубер) +1,686 (44)

16. Сергей Сироткин (Уильямс) +1,723 (46)

17. Стоффель Вандорн (Макларен) +1,750 (26)

18. Ланс Стролл (Уильямс) +1,816 (44)

19. Брендон Хартли (Торо Россо) +1,888 (46)

20. Нико Хюлькенберг (Рено) +2,828 (6)

Ранее, на первой свободной практике победил Макс Ферстаппен.