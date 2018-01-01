Ферстаппен победил на первой практике Гран-при Бразилии

Голландец показал лучшее время.

Пилот команды Ред Булл Макс Ферстаппен стал лучшим на первом тренировочном заезде на Гран-при Бразилии.

Max Verstappen picks up where he left off in Mexico - P1!



There's little to choose between the top three... close weekend coming up? 🤔#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/0kDfzAB2Sr — Formula 1 (@F1) 9 ноября 2018 г.

Квалификация Гран-при Бразилии состоится завтра, 10 ноября. Гонка - в воскресенье, 11 ноября.

Ранее Ферстаппен говорил, что трасса в Бразилии не подходит их машине.