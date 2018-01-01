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Ферстаппен победил на первой практике Гран-при Бразилии

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Голландец показал лучшее время.
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен
Getty Images

Пилот команды Ред Булл Макс Ферстаппен стал лучшим на первом тренировочном заезде на Гран-при Бразилии.

Квалификация Гран-при Бразилии состоится завтра, 10 ноября. Гонка - в воскресенье, 11 ноября.

Ранее Ферстаппен говорил, что трасса в Бразилии не подходит их машине.

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Теги: Формула-1, Макс Ферстаппен, Редбулл
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Источник: twitter.com

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