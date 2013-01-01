Менеджер Шумахера: Я бы не хотела обсуждать его здоровье

Сабина Кем заявила, что здоровье Михаэля Шумахера является семейной тайной.

Менеджер семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Сабина Кем отказалась комментировать здоровье легендарного гонщика Формулы-1, однако поблагодарила фанатов за поддержку.

Читай также: Шумахер переезжает в Испанию

"Я благодарю всех за поддержку. Приятно видеть вокруг плакаты и постеры в честь Шумахера. Нам приятно получать такое внимание и поддержку.

Я бы не хотела обсуждать здоровье Шумахера, рассказывать что-либо на эту тему. Не могу обсуждать личную семейную тайну", - приводит слова Кем The Mirror.

Читай также: Михаэль Шумахер: четыре года борьбы за жизнь

Напомним, Михаэль Шумахер получил тяжелую травму во время катания на горных лыжах в Альпах в конце 2013 года. После нескольких операций немец погрузился в кому, из которой вышел в июне 2014 года.

Шумахер проходил реабилитацию в Швейцарии, а потом его перевезли домой на виллу Женевского озера. Семья Михаэля тщательно скрывает информацию о состоянии легендарного гонщика.

Ранее сообщалось, что врач дал прогноз на возвращение Шумахера к нормальной жизни.