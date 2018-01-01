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Официально: Гран-при Формулы-1 пройдет во Вьетнаме

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Формула-1 расширяет свои границы.
Формула-1 проведет Гран-при Вьетнама
Формула-1 проведет Гран-при Вьетнама
Getty Images

Формула-1 теперь будет проходить во Вьетнаме.

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Как сообщает пресс-служба Формулы-1, Гран-при Вьетнама появится в календаре соревнований в апреле 2020 года.

Гонка будет проходить в столице государства - городе Ханой. Длина трека во Вьетнаме составит 5,565 км.

Отмечается, что такое решение было принято с целью популяризировать этот вид спорта в азиатском регионе. Ранее Гран-при Формулы-1 также проходили в таких странах юго-восточной Азии, как Сингапур и Малайзия.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах вновь может проводиться Гран-при Формулы-1.

 

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Теги: Формула-1, гонки, автоспорт, Вьетнам
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