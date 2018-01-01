Ферстаппен: Трасса в Бразилии не подходит нашей машине

Пилоты Ред Булл поделились своими ожиданиями от Гран-при в Сан-Паулу.

Гонищики команды Ред Булл рассказали, что думают о предстоящем Гран-при в бразильском Сан-Паулу, который пройдет 11 ноября.

“Обгонять в Сан-Паулу всегда нелегко, но прошлый год доказал, что это реально. Я очень жду возвращения“, - сказал Даниэль Риккардо.

“Трасса в Интерлагосе не совсем подоходит нашей машине. Но может произойти все, что угодно“. - заявил Макс Ферстаппен.

Ранее сообщалось, что Формула-1 может вернуться в Нидерланды.