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Ферстаппен: Трасса в Бразилии не подходит нашей машине

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Пилоты Ред Булл поделились своими ожиданиями от Гран-при в Сан-Паулу.
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен
Getty Images

Гонищики команды Ред Булл рассказали, что думают о предстоящем Гран-при в бразильском Сан-Паулу, который пройдет 11 ноября.

“Обгонять в Сан-Паулу всегда нелегко, но прошлый год доказал, что это реально. Я очень жду возвращения“, - сказал Даниэль Риккардо.

“Трасса в Интерлагосе не совсем подоходит нашей машине. Но может произойти все, что угодно“. - заявил Макс Ферстаппен.

Ранее сообщалось, что Формула-1 может вернуться в Нидерланды. 

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Теги: Формула-1, Макс Ферстаппен, Даниэль Риккардо, Ред Булл
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Источник: twitter.com

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