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Формула-1 может вернуться в Нидерланды

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Этап может пройти уже в 2020-м году.
автодром Zandvoort
автодром Zandvoort
F1.com

Владельцы Формулы-1 предложили Бернарду Липпе-Бистерфельдскому вернуть “королевские гонки” в Нидерланды. А использоватть для этого планируют его автодром – Zandvoort.

“Если мы подпишем контракт, то Нидерланды примут Гран-при Формулы-1 уже в 2020 году. Все прекрасно понимают, что это уникальная возможность”,- приводит слова Бернарда De Telegraph.

Помимо Zandvoort также рассматривался вариант проведения Гран-при в Ассене, но выбор пал именно на первый трек, поскольку он имеет более весомую историческую ценность.

Напомним, что недавно руководство Формулы-1 анонсировала этап во Вьетнаме, который также пройдет в 2020-м году.

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Теги: автоспорт, Формула-1, Нидерланды
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