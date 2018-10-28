Хэмилтон стал пятикратным чемпионом мира, финишировав вне подиума в Мексике

Британец Льюис Хэмилтон оформил титул чемпиона мира 2018 года.

Льюис Хэмилтон второй год подряд становится чемпионом мира в Мексике, оказавшись вне подиума.

В этом году он стал четвертым, но этого было достаточно, чтобы оформить свой пятый титул чемпиона мира в карьере.

Хэмилтон неплохо стартовал, даже вырвавшись на мгновение в лидеры с третьей позиции, но все же в первый поворот первым заехал Ферстаппен, а вот победитель квалификации Риккардо опустился на третье место.

Для Ферстаппена это был ключевой момент гонки, так как дальше он сразу стал отрываться и без проблем выиграл гонку.

Интересное было за его спиной. У Хэмилтона со старта начались проблемы с шинами и его зазвали на достаточно ранний пит-стоп. Из лидеров дольше всего на трассе продержался Феттель, который благодаря более свежему комплекту в средине гонки сперва разобрался с Риккардо, а затем на прямой обогнал и Хэмилтона.

У Льюиса продолжились проблемы с шинами, он вынужден был заехать на еще один пит-стоп, из-за чего пропустил Райкконена, который единственным из лидеров прошел гонку с одним заездом в боксы и приехал третьим.

Подиума Райкконена могло и не быть, но идущий на втором месте после второй серии пит-стопов Риккардо за 9 кругов до финиша остановился из-за проблем с мотором. Восьмой сход австралийца в сезоне, который не складывается для Даниэля.

Из событий в глубине пелетона стоит отметить обидный сход Серхио Переса, который на родной трассе уверенно ехал в очках, но был вынужден сойти из-за проблем с болидом.