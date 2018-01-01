Ферстаппен - лучший на первой практике Гран-при Мексики
Голландец не оставил шансов другим пилотам.
Пилот команды Ред Булл Макс Ферстаппен стал лучшим на первом тренировочном заезде на Гран-при Мексики.
FP1 CLASSIFICATION: @redbullracing and @RenaultSportF1 👏 lead the way #MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/Qyqb373oGa— Formula 1 (@F1) 26 октября 2018 г.
Квалификация Гран-при Мексики состоится завтра, 27 октября. Гонка - в воскресенье, 28 октября.
Ранее Кими Райкконен сообщил, что ненавидит переезды между Гран-при.
Полная версия правил