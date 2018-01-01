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Ферстаппен - лучший на первой практике Гран-при Мексики

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Голландец не оставил шансов другим пилотам.
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен
redbull.com

Пилот команды Ред Булл Макс Ферстаппен стал лучшим на первом тренировочном заезде на Гран-при Мексики.

Квалификация Гран-при Мексики состоится завтра, 27 октября. Гонка - в воскресенье, 28 октября.

Ранее Кими Райкконен сообщил, что ненавидит переезды между Гран-при.

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Источник: twitter.com

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