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Райкконен: Я ненавижу переезды между Гран-при

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Пилот рассказал, что именно ему не нравится в Формуле-1.
Кими Райкконен
Кими Райкконен
Getty Images

Гонщик Феррари Кими Райкконен признался, что Формула-1 доставляет ему все меньше удовольствия.

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“Я не особу хочу оставаться. Здесь мне нравятся только сами гонки, все остальное - нет.

Много раз были такие моменты, конда я не хотел ехать на Гран-при. Да почти всегда. Я ненавиджу проводить много времени в самолетах и аэропортах. Я ненавижу путешевствовать. Я почти всегда чувствую себя плохо. Если на гонки можно было бы приезать на машине, это было бы лучше.

Заубер - отличная команда. Надеюсь, мы сможем приятно удивить. Это новая задача, поэтому мне интересно, что из этого получится. Будет классно, я уверен“, - цитирует Райкконена motorsport.com.

Напомним, что ранее Райкконен победил на Гран-при США.

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Теги: Формула-1, Кими Райкконен, Феррари, Заубер
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Источник: motorsport.com

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