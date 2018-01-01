Пилот Уильямса выступит за Форс-Индию.

Пилот команды Уильямс Лэнс Стролл сядет за руль Форс-Индии на тестах в Абу-Даби, которые пройдут по окончании сезона, сообщает Motorsport.

Напомним, что владельцем команды Форс-Индия стал консорциум под упралением отца гонщика - Лоренса Стролла, поэтому ходят слухи, что Стролл-младший в следующем сезоне перейдет именно туда.

Ранее, Шарль Леклер заявил, что не хочет быть вторым пилотом в Феррари.