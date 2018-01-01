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Стролл сядет за руль Форс-Индии на тестах в Абу-Даби

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Пилот Уильямса выступит за Форс-Индию.
Лэнс Стролл
Лэнс Стролл
formula1.com

Пилот команды Уильямс Лэнс Стролл сядет за руль Форс-Индии на тестах в Абу-Даби, которые пройдут по окончании сезона, сообщает Motorsport.

Напомним, что владельцем команды Форс-Индия стал консорциум под упралением отца гонщика - Лоренса Стролла, поэтому ходят слухи, что Стролл-младший в следующем сезоне перейдет именно туда.

Ранее, Шарль Леклер заявил, что не хочет быть вторым пилотом в Феррари.

 

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Теги: Формула - 1, Лэнс Стролл, Форс-Индия, Уильямс
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Источник: motorsport.com

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