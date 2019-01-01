Хэмилтон: Таких гонок должно быть больше

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при США.

Британец Льюис Хэмилтон расчитывал в США выступить лучше, чем третье место, но отдал должное соперникам и признал, что таких гонок должно быть больше.

"Я думал, что мы сможем выступить лучше, это вполне естественно, но в конечном счете мы сделали все, что могли. Теперь нужно просто продолжать работать, продолжать атаковать в следующей гонке. После моего первого пит-стопа отрыв составил 12 секунд – отыграть его было трудно. Я пока не знаю, каким образом наша стратегия привела к такому результату.

Такая стратегия стала сюрпризом, но невозможно все время выбирать правильный вариант. Как только мы провели пит-стоп на 11-м круге я сразу понял, что нам придется останавливаться еще раз. Мы сами осложнили себе жизнь

Это была эпическая, действительно захватывающая гонка. Конечно, я не добился того результата, которого хотел, но мне очень понравилась гонка, понравилось бороться с этими ребятами. Телезрители хотят чаще видеть такую борьбу. С учетом того, как сконструированы эти болиды, борьба должна быть плотнее, таких гонок должно быть больше.

Им стоит лучше поработать, занимаясь дизайном болидов 2021 года, чтобы борьба могла стать плотнее без применения дополнительной технологии.

Сегодня я ничего не чувствовал за рулем болида. Я думал о том, что два парня впереди меня просто хотят выиграть и могут рисковать. Я же рисковать не мог. Я проехался по «червячкам» на грязной стороне трассы, пытаясь обогнать Макса, и выбыл из борьбы. (Смеется) Если Макс находится на внутренней траектории, то ты стараешься оставить как можно больше места…он мог быть довольно далеко, но я его просто не видел", – цитирует Хэмилтона BBC.