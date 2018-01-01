Райкконен добыл победу на Гран-при США, Хэмилтон финишировал третьим

Макс Ферстаппен поднялся на подиум, стартовав с 18-й позиции.

Британец Льюис Хэмилтон пока еще не чемпион 2018 года – таков главный итог Гран-при США Формулы-1.

Хэмилтон стартовал первым и имел все шансы досрочно обеспечить себе чемпионство, для чего ему нужно было выиграть у Феттеля 8 очков.

Но Хэмилтон не совсем удачно стартовал, пропустив вперед себя Райкконена, стартовавшего вторым. Вообще, первый круг оказался очень сумбурным с большим количеством контактов. В результате Грожан и Алонсо сошли, а Феттеля развернуло в борьбе с Риккардо и он опустился на 14-е место.

Следующим ключевым моментом гонки стала поломка болида Риккардо, из-за чего ввели режим виртуального автомобиля безопасности. Хэмилтон быстро сделал пит-стоп и выехал третьим позади Боттаса, потом обошел Валттери и на свежих шинах быстро бросился в погоню за Райкконеном.

Дальше все складывалось спокойно – лидеры без приключений сменили резину по разу, Хэмилтону пришлось заехать второй раз. За 16 кругов до финиша сложилась следующая картина – Райкконен первый, Ферстаппен в 4 секундах от него, Хэмилтон после второго пит-стопа выиграл на приличном расстоянии за лидерами, но у него была свежая резина.

Прошло несколько минут и 10 кругов до конца гонки Кими опережал Ферстаппена уже на 1,2 секунды, а Макс был впереди Хэмилтона всего на 1 секунду. Вот тут то и началось напряжение. А за тройкой лидеров, в качестве бонуса, Феттель подобрался к Боттасу.

Лидеры напряженно ехали друг за другом и никто не решался на атаку. За полтора круга до конца Хэмилтон все же пошел на обгон, но Ферстаппена не прошел еще и допустил небольшую ошибку.

В этот же момент Феттель атаковал Боттаса и прошел его, поднявшись на четвертое место.

В итоге Кими Райкконен сенсационно выиграл Гран-при США, одержав свою первую с 2013 года победу.

Хэмилтон финишировал третьим, а Феттельм четвертым, поэтому британец выиграл только три очка и Феттель математические шансы на чемпионство сохраняет.

Итоги Гран-при США: