Ф-1: Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при США

На автодроме в Остине завершилась квалификация Гран-при США Формулы-1.

Победителем квалификации Гран-при США стал пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон.

Второе место досталось гонщику Феррари Себастьяну Феттелю, а тройку лучших замкнул его партнер по команде Кими Райкконен.

Гран-при США

Трасса Америк, Остин

20 октября 2018 года

Квалификация

1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 1.32,237

2. Себастьян Феттель (Феррари) – 1.32,298

3. Кими Райкконен (Феррари) – 1.32,307

4. Валттери Боттас (Мерседес) – 1.32,616

5. Даниэль Риккардо (Ред Булл) – 1.33,494

6. Эстебан Окон (Форс Индия) – 1.34,145

7. Нико Хюлькенберг (Рено) – 1.34,215

8. Ромен Грожан (Хаас) – 1.34,250

9. Шарль Леклер (Заубер) – 1.34,420

10. Серхио Перес (Форс Индия) – 1.34,594

Не прошли в третий сегмент:

11. Карлос Сайнс (Рено) – 1.34,566

12. Кевин Магнуссен (Хаас) – 1.34, 732

13. Пьер Гасли (Торо Россо)

14. Брендон Хартли (Торо Россо)

15. Макс Ферстаппен (Ред Булл)

Не прошли во второй сегмент:

16. Фернандо Алонсо (Макларен) – 1.35,294

17. Сергей Сироткин (Уильямс) – 1.35,362

18. Лэнс Стролл (Уильямс) – 1.35,480

19. Маркус Эрикссон (Заубер) – 1.35,536

20. Стоффель Вандорн (Макларен) – 1.35,735