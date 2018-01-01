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Ф-1: Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при США

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На автодроме в Остине завершилась квалификация Гран-при США Формулы-1.
Гран-при США: результаты квалификации
Гран-при США: результаты квалификации
Getty Images

Победителем квалификации Гран-при США стал пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон.
Второе место досталось гонщику Феррари Себастьяну Феттелю, а тройку лучших замкнул его партнер по команде Кими Райкконен.

Гран-при США
Трасса Америк, Остин
20 октября 2018 года 
Квалификация

1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 1.32,237
2. Себастьян Феттель (Феррари) – 1.32,298
3. Кими Райкконен (Феррари) – 1.32,307
4. Валттери Боттас (Мерседес) – 1.32,616
5. Даниэль Риккардо (Ред Булл) – 1.33,494
6. Эстебан Окон (Форс Индия) – 1.34,145
7. Нико Хюлькенберг (Рено) – 1.34,215
8. Ромен Грожан (Хаас) – 1.34,250
9. Шарль Леклер (Заубер) – 1.34,420
10. Серхио Перес (Форс Индия) – 1.34,594

Не прошли в третий сегмент:

11. Карлос Сайнс (Рено) – 1.34,566
12. Кевин Магнуссен (Хаас) – 1.34, 732
13. Пьер Гасли (Торо Россо)
14. Брендон Хартли (Торо Россо)
15. Макс Ферстаппен (Ред Булл)

Не прошли во второй сегмент:

16. Фернандо Алонсо (Макларен) – 1.35,294
17. Сергей Сироткин (Уильямс) – 1.35,362
18. Лэнс Стролл (Уильямс) – 1.35,480
19. Маркус Эрикссон (Заубер) – 1.35,536
20. Стоффель Вандорн (Макларен) – 1.35,735

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Теги: Формула 1, Гран-при США, квалификация
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