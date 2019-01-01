Феттель показал лучший результат третьей практики Гран-при США
Пилот Феррари Себастьян Феттель показал лучшее время на третьей практике Гран-при США, которая завершилась на автодроме в Остине (штат Техас).
Вторым финишировал напарник Феттеля Кими Райкконен, а замкнул тройку лидеров гонщик из команды Мерседес Льюис Хэмилтон.
Формула-1. Гран-при США. Третья практика
1. Себастьян Феттель (Феррари) — 1.33,797
2. Кими Райкконен (Феррари) — +0,046
3. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — +0,073
4. Валттери Боттас (Мерседес) — +0,759
5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — +0,906
6. Даниэль Риккардо (Ред Булл) — +1,113
7. Шарль Леклер (Заубер) — +1,568
8. Серхио Перес (Форс Индия) — +1,614
9. Карлос Сайнс (Рено) — +1,653
10. Ромен Грожан (Хаас) — +1,671
11. Эстебан Окон (Форс Индия) — +1,765
12. Пьер Гасли (Торо Россо) — +1,916
13. Кевин Магнуссен (Хаас) — +1,973
14. Нико Хюлькенберг (Рено) — +2,085
15. Маркус Эрикссон (Заубер) — +2,203
16. Лэнс Стролл (Уильямс) — +2,391
17. Сергей Сироткин (Уильямс) — +2,396
18. Стоффель Вандорн (Макларен) — +2,505
19. Брендон Хартли (Торо Россо) — +2,533
20. Фернандо Алонсо (Макларен) — +2,535
Напомним, на первой и второй практиках первым финишировал Льюис Хэмилтон.
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