Феттель показал лучший результат третьей практики Гран-при США

Льюис Хэмилтон прибыл к финишу третьим.

Пилот Феррари Себастьян Феттель показал лучшее время на третьей практике Гран-при США, которая завершилась на автодроме в Остине (штат Техас).

Вторым финишировал напарник Феттеля Кими Райкконен, а замкнул тройку лидеров гонщик из команды Мерседес Льюис Хэмилтон.

Формула-1. Гран-при США. Третья практика

1. Себастьян Феттель (Феррари) — 1.33,797

2. Кими Райкконен (Феррари) — +0,046

3. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — +0,073

4. Валттери Боттас (Мерседес) — +0,759

5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — +0,906

6. Даниэль Риккардо (Ред Булл) — +1,113

7. Шарль Леклер (Заубер) — +1,568

8. Серхио Перес (Форс Индия) — +1,614

9. Карлос Сайнс (Рено) — +1,653

10. Ромен Грожан (Хаас) — +1,671

11. Эстебан Окон (Форс Индия) — +1,765

12. Пьер Гасли (Торо Россо) — +1,916

13. Кевин Магнуссен (Хаас) — +1,973

14. Нико Хюлькенберг (Рено) — +2,085

15. Маркус Эрикссон (Заубер) — +2,203

16. Лэнс Стролл (Уильямс) — +2,391

17. Сергей Сироткин (Уильямс) — +2,396

18. Стоффель Вандорн (Макларен) — +2,505

19. Брендон Хартли (Торо Россо) — +2,533

20. Фернандо Алонсо (Макларен) — +2,535

Напомним, на первой и второй практиках первым финишировал Льюис Хэмилтон.