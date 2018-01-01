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Леклер не хочет быть вторым пилотом в Феррари

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Монегаск рассказал о планах на следующий сезон.
Шарль Леклер (слева)
Шарль Леклер (слева)
Getty Images

Пилот Заубер Шарль Леклер не намерен быть в тени Себастьяна Феттеля после перехода в Феррари.

“В любой команде пилоты начинают сезон в равном статусе. Считаю нормальным помогать партнеру по команде, если он борется за чемпионство. И я готов помочь, если окажусь в такой ситуации. Но дело в том, что я не собираюсь становиться вторым пилотом.

Я человек совсем не нервный. Многие люди говорят, что в Феррари очень большое давление, но моя ментальность поможет мне справиться с этим“, - цитирует спортсмена пресс-служба Формулы-1

Ранее стало известно, что Формула-1 планирует изменить формат квалификационных заездов

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Теги: Формула-1, Шарль Леклер, Феррари
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