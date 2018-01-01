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Шумахер переезжает в Испанию

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Семья гонщика будет жить в бывшем доме президента Реала.
Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахер
Getty Images

Семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер переберется в испанский город Андракс, сообщает GPFans. 

Жена Михаэля Коринна приобрела здесь особняк стоимостью 10 миллионов евро. Напомним, ранее эта недвижимость принадлежала президенту Реала Флорентино Пересу.

Ранее сообщалось, что уникальный суперкар Шумахера снова выставлен на продажу.

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Теги: Михаэль Шумахер, Испания, Флорентино Перес
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