Алонсо не исключил возвращения в Формулу-1

Решение об уходе испанец принял несколько месяцев назад.

Фернандо Алонсо прокомментировал решение покинуть Формулу-1 по окончании сезона. По словам испанца, он, возможно, вернется в Королевские гонки в будущем.

"Посмотрим, что принесет будущее. Новый, волнительный вызов ждет меня за углом. Я хочу поблагодарить Макларен. Мое сердце всегда будет с этой командой. Знаю, что они вернутся сильнее и лучше. Возможно, это будет правильный момент для моего возвращения в серию. Это сделает меня по-настоящему счастливым. За годы в Макларене я построил великолепные отношения со множеством людей, и они дали мне возможность открыть новые горизонты в других сериях. Чувствую, что теперь я более совершенный пилот. Решение об уходе я принял несколько месяцев назад. Тем не менее я благодарен Liberty Media за то, что они пытались переубедить меня", - цитирует Алонсо официальный сайт Макларена.

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