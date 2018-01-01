Алонсо объявил о завершении карьеры в Формуле-1

Легендарный гонщик уходит после 17 лет в чемпионате.

Пилот Макларена Фернандо Алонсо анонсировал свой уход из Формулы-1. Королевские гонки испанец планирует покинуть по окончании сезона-2018.

"После 17 лет в этом волшебном спорте, пришло время перемен, нужно двигаться дальше. Я получаю удовольствие от каждой минуты этого сезона и я не могу отблагодарить всех в достаточной степени за то, что они делают. До завершения чемпионата осталось еще несколько этапов и я проведу их с еще большей страстью и преданностью делу.

Посмотрим, что принесет будущее. Новый, волнительный вызов ждёт меня за углом. Я хочу поблагодарить Макларен. Мое сердце всегда будет с этой командой. Знаю, что они вернуться сильнее и лучше. Возможно, это будет правильный момент для моего возвращения в серию. Это сделает меня по-настоящему счастливым. За годы в Макларене я построил великолепные отношения с множеством людей и они дали мне возможность открыть новые горизонты в других сериях. Чувствую, что теперь я более совершенный пилот. Решение об уходе я принял несколько месяцев назад. Тем не менее, я благодарен Liberty Media за то, что они пытались переубедить меня.

Наконец, хочу поблагодарить всех своих напарников по команде, соперников, коллег, журналистов и всех кто работал со мной в Формуле-1", — цитирует Алонсо пресс-служба Макларена.

В данный момент Алонсо находится на 9-м месте в личном зачете Формулы-1.

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