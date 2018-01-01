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В Зимбабве хотят принять этап Формулы-1

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Таким образом в страну хотят привлечь поток туристов.
Гран-при Южной Африки
Гран-при Южной Африки
F1News.ru

Министр туризма Зимбабве Приска Мапфумира заявил, что в качестве одного из вариантов по развитию туристического потенциала страны рассматривается проведение этапа Формулы-1.

“В настоящее время мы рассматриваем различные варианты для привлечения туристов в Зимбабве. Основной идеей является тематический парк, поскольку главной достопримечательностью является водопад Виктория. Но есть и другие предложения, касающиеся спортивной тематики. В частности, заинтересованные лица говорят о необходимости проведения Гран-при Формулы-1 в Виктория-Фолс”,- приводит слова министра LusakaTimes.

Отметим, что последним африканским этапом Формулы-1 был Гран-при Южной Африки в 1993.

А тем временем, в Формуле-3 впервые победительницей гонки стала девушка.

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Теги: автоспорт, Формула-1
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