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Руководитель Ред Булл: Риккардо не хотел играть роль поддержки

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Хорнер выдвинул свое видение ситуации.
Даниэль Риккардо
Даниэль Риккардо
Getty Images

Глава Ред Булл Кристиан Хорнер рассказал, почему, по его мнению, австралийский пилот Даниэль Риккардо решил присоединиться в Рено.

“Думаю, спустя пять лет Риккардо почувствовал, что ему нужен новый вызов. Он решил перейти в Рено, потому что сейчас они, как ему кажется, находятся на стадии роста. Даниэль хорошо ознакомился с их продуктом, за то время, что провел с нами.

Я думаю, что Риккардо предпочитает оказаться в ведущей роли, пусть и в чуть меньшей команде. У него с Ферстаппеном очень активная борьба. Макс прибавляет с каждой гонкой, и Даниэль решил, что для него настало время уйти. Риккардо не захотел играть роль поддержки Ферстаппена, хотя у нас одинаковое отношение к пилотам, как было всегда в команде”,- цитирует Хорнера официальный сайт Формулы-1.

Напомним, что со следующего сезона Даниэль Риккардо будет представлять Рено. Также уже стала известна зарплата пилота в новой команде.

Недавно, на вечеринке в Лас-Вегасе, Риккардо исполнил свое традиционное питье из ботинка.

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Теги: Формула - 1, Рено, Ред Булл, Даниэль Риккардо
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