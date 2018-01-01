Риккардо выпил шампанское из ботинка на вечеринке в Лас-Вегасе

Гонщик не отказывается от традиции даже во время отдыха.

Пилот Ред Булл делает свое традиционное "шуи" (питье шампанского из ботинка) даже на каникулах.

Во время одной из вечеринок в Лас-Вегасе австралиец продемонстрировал окружающим свою фишку и выпил коктейль из кроссовка. Чья была обувь, не известно.

Напомним, Риккардо перейдет в Рено с сезона-2019. Ранее Ред Булл принял решение не продлевать контракт с Риккардо.

Ранее стала известна зарплата Риккардо в Рено.

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