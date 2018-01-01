Риккардо выпил шампанское из ботинка на вечеринке в Лас-Вегасе
Гонщик не отказывается от традиции даже во время отдыха.
Пилот Ред Булл делает свое традиционное "шуи" (питье шампанского из ботинка) даже на каникулах.
Во время одной из вечеринок в Лас-Вегасе австралиец продемонстрировал окружающим свою фишку и выпил коктейль из кроссовка. Чья была обувь, не известно.
Dan the man @danielricciardo showing Vegas how to shoey during his @F1 summer break pic.twitter.com/caSpirVQK7— TM (@BroloElCanelo) 6 августа 2018 г.
Напомним, Риккардо перейдет в Рено с сезона-2019. Ранее Ред Булл принял решение не продлевать контракт с Риккардо.
Ранее стала известна зарплата Риккардо в Рено.
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