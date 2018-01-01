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Риккардо выпил шампанское из ботинка на вечеринке в Лас-Вегасе

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Гонщик не отказывается от традиции даже во время отдыха.
Даниэль Риккардо
Даниэль Риккардо
Getty Images

Пилот Ред Булл делает свое традиционное "шуи" (питье шампанского из ботинка) даже на каникулах.

Во время одной из вечеринок в Лас-Вегасе австралиец продемонстрировал окружающим свою фишку и выпил коктейль из кроссовка. Чья была обувь, не известно.

Напомним, Риккардо перейдет в Рено с сезона-2019. Ранее Ред Булл принял решение не продлевать контракт с Риккардо.

Ранее стала известна зарплата Риккардо в Рено.

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Теги: Даниэль Риккардо, Ред Булл, Рено, шуи, Формула 1
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