Риккардо выпил шампанское из ботинка на вечеринке в Лас-Вегасе

Пилот Ред Булл делает свое традиционное "шуи" (питье шампанского из ботинка) даже на каникулах.

Во время одной из вечеринок в Лас-Вегасе австралиец продемонстрировал окружающим свою фишку и выпил коктейль из кроссовка. Чья была обувь, не известно.

Dan the man @danielricciardo showing Vegas how to shoey during his @F1 summer break pic.twitter.com/caSpirVQK7