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Стала известна зарплата Риккардо в Рено

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Австралиец будет получать 30 миллионов евро в год.
Даниэль Риккардо
Даниэль Риккардо
Getty Images

После перехода в Рено нынешний пилот Ред Булл Даниэль Риккардо будет получать 30 миллионов евро в сезон, сообщает Daily Express.

Это в три раза больше, чем зарплата австралийца в Ред Булл.

Напомним, Риккардо перейдет в Рено с сезона-2019. Ранее Ред Булл принял решение не продлевать контракт с Риккардо.

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Теги: Даниэль Риккардо, Рено, Ред Булл, Формула 1
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