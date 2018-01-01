Стала известна зарплата Риккардо в Рено

Австралиец будет получать 30 миллионов евро в год.

После перехода в Рено нынешний пилот Ред Булл Даниэль Риккардо будет получать 30 миллионов евро в сезон, сообщает Daily Express.

Это в три раза больше, чем зарплата австралийца в Ред Булл.

Напомним, Риккардо перейдет в Рено с сезона-2019. Ранее Ред Булл принял решение не продлевать контракт с Риккардо.

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