Гонку британской Формулы-3 впервые выиграла девушка

На трассе Бэндс-Хэтч в Великобритании прошел очередной этап молодежной серии Формула-3. Впервые в истории один из заездов выиграла девушка.

Победительницеы второй гонки стала пилот команды Дуглас Моторспорт Джейми Чадвик. Интересно, что первым финишировал Паван Равишанкар, но его наказали 10-секундным штрафом за фальстарт.

"Да-да-дааа!!! Моя первая победа в британской Формуле-3", — написала Чадвик в своем Twitter.

Yes yes yessss!!! My first ever @BRDCBritishF3 win!!!! 💪🏻🙌🏻☝🏻 pic.twitter.com/FSTjvW1Sto