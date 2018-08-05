Гонку британской Формулы-3 впервые выиграла девушка
Джейми Чадвик победила благодаря фальстарту соперника.
На трассе Бэндс-Хэтч в Великобритании прошел очередной этап молодежной серии Формула-3. Впервые в истории один из заездов выиграла девушка.
Победительницеы второй гонки стала пилот команды Дуглас Моторспорт Джейми Чадвик. Интересно, что первым финишировал Паван Равишанкар, но его наказали 10-секундным штрафом за фальстарт.
"Да-да-дааа!!! Моя первая победа в британской Формуле-3", — написала Чадвик в своем Twitter.
Yes yes yessss!!! My first ever @BRDCBritishF3 win!!!! 💪🏻🙌🏻☝🏻 pic.twitter.com/FSTjvW1Sto— Jamie Chadwick (@JamieChadwick55) 5 августа 2018 г.
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