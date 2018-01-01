Риккардо: Грустно покидать Ред Булл

Австралийский гонщик прокомментировал решение перейти в команду Рено по окончании сезона-2018 Формулы-1.

Даниэль Риккардо записал видеоролик, в котором поблагодарил Ред Булл за помощь по ходу своей карьеры в автоспорте.

"За 29 лет, что я живу на Земле, решение о переходе в Рено было самым сложным, что мне приходилось принимать. Грустно уходить из Ред Булл, действительно грустно – я воодушевлен предстоящим вызовом в Рено, но все же я оставляю позади 10-летнее приключение с Ред Булл. С 2008 года я находился в программе поддержки Ред Булл и с тех пор у меня осталось много удивительных воспоминаний, много интересных событий и я никогда не забуду этот путь и множество вещей, за которые я благодарен компании. Но я почувствовал, что настало подходящее время, чтобы двигаться дальше и начать новое приключение в новом для меня месте. Спасибо Ред Булл в целом и команде Формулы-1 в частности за все, что они для меня сделали, я очень это ценю и у нас осталось еще девять совместных гонок, так что давайте проведем их хорошо", – сказал австралиец.

Ранее сообщалось о том, что Ред Булл принял решение не продлевать контракт с Риккардо. Немного позже Даниэль и Рено объявили о подписании соглашения.

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