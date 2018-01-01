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Риккардо и Рено объявили о подписании контракта

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Австралиец присоединится к новой команде в следующем сезоне.
Даниэль Риккардо
Даниэль Риккардо
Getty Images

Даниэль Риккардо и, вернувшиеся в Формулу-1, Рено анонсировали свое сотрудничество в следующем сезоне. Контракт австралийца будет рассчитан на 2 года.

“Это было одно из самых трудных решений в моей карьере, но я понял, что пришло время принять новый вызов. Нам еще многое предстоит сделать, но я уверен, что вместе мы добьемся успеха, и я, со своей стороны, приложу все усилия для достижения целей”,- заявил Риккардо.

“Подписание такого квалифицированного гонщика, как Даниэль Риккардо, показывает всю нашу решимость и настрой, с которым мы планируем вернуться в этот спорт. Рено будет снова претендовать на высшие места и всевозможные награды”,- сказал руководитель Рено в Формуле-1 Сириль Абитебуль.

Ранее Ред Булл объявили о том, что контракт с Даниэлем Риккардо не будет продлен, и он покинет команду по окончанию сезона.

В нынешнем сезоне Риккардо занимает 5-е место в индивидуальном зачете пилотов.

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Теги: Формула - 1, Даниэль Риккардо, Рено, Ред Булл
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